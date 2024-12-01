Mut'ta komşu kavgası kanlı bitti: Ruhsat işleri müdürü dehşet saçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mut'ta komşu kavgası kanlı bitti: Ruhsat işleri müdürü dehşet saçtı

Mersi Belediyesi’nde ruhsat işleri müdürü Süleyman Keskin, tartıştığı komşusu Şükrü Çetin’i tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti. .

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Ruhsat İşleri Müdürü olarak görev yapan Süleyman Keskin, komşusu Şükrü Çetin ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Keskin, tabancayla Şükrü Çetin'i vurup, aynı silahı kendisine de doğrultup ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Süleyman Keskin ile Şükrü Çetin'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Öte yandan Süleyman Keskin'in daha önce uzman çavuş olarak görev yaptığı, 2014 yılında ise belediyede çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Mut'ta komşu kavgası kanlı bitti: Ruhsat işleri müdürü dehşet saçtı

Mut'ta komşu kavgası kanlı bitti: Ruhsat işleri müdürü dehşet saçtı

Mut'ta komşu kavgası kanlı bitti: Ruhsat işleri müdürü dehşet saçtı

Mut'ta komşu kavgası kanlı bitti: Ruhsat işleri müdürü dehşet saçtı

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