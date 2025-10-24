Mut ilçesinde cadde ve sokaklar Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek, altyapı çalışmaları tamamlanan yollar asfaltlanıyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonu ile Mut ilçesinde önemli lokasyonlarda sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Vatandaşların özellikle hastane ve eczanelere ulaşımı açısından büyük kolaylık sağlayacak olan yol çalışmalarının yanı sıra altyapı çalışmaları sonrası deforme olan yollar yenilenerek konfor ve ulaşımda Mut ilçesi sakinlerini rahatlığa kavuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ KONFORLU BİR ULAŞIMA KAVUŞACAK VE RAHAT EDECEK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mut Şube Müdürü Büşra Duman Akçay, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşımı için düzenleme yapılan Mustafa Kemal 1 Sokak’ın çok önemli bir lokasyonda bulunduğunu belirtti.

Akçay, "Mustafa Kemal 1 Sokak, Mut Devlet Hastanesi’ne ve eczanelere ulaşım için kullanılan önemli bir yol. Bu yolda su göllenmesinden kaynaklı çökmeler vardı. MESKİ ile işbirliği içinde altyapı çalışması tamamlandı ve sıcak asfalt çalışmasına başlandı. Vatandaşlarımız konforlu bir ulaşıma kavuşacak ve rahat edecek. Mut ilçemize bağlı diğer yerlerde de asfalt ve yol çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.