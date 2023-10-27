Muz kilo verdirir mi

Muz insanı zayıflatır mı? İşte muzun az bilinen yararları ve o sorunun yanıtı...

Muz kilo verdirir mi

Düşük glisemik indekse sahip olan muz kan şekeri düzeyini kontrol altında tutuyor. Muz tatlı ihtiyacını karşıladığı için de ideal bir meyve.

Muz 108 kalori içeriyor. Bu meyve aşırı karbonhidrat almanıza neden olabiliyor.
Muz tatlı ihtiyacını karşıladığı için de ideal bir yiyecek olabilir.
Günde sadece bir kez yediğiniz muz kilo aldırmaz, aksine kilo vermenize yardımcı olur. Sindirime de yardım eden bu meyve kemik hastalıklarını da önlüyor

ENERJİ VERİYOR, HIZLI TOPARLANMA SAĞLIYOR

Muz sporcular arasında en çok tercih edilen meyveler arasındadır. Antrenman ve müsabaka sonrası hızlı toparlanma için terle kaybedilen su ve elektrolitlerin yerine konması büyük önem taşır.

Muz zengin potasyum içeriğiyle elektrolit dengesinin korunmasını sağlar. Aynı zamanda içeriğindeki potasyum, magnezyum ve kalsiyum mineralleri sayesinde kas kramplarının ve ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

Yağ ve kolesterol içeriği olmayan muzun enerji değeri yüksektir. Yapılan çalışmalara göre, muzun içeriğinde bulunan serotonin ve dopamin sporculardaki antioksidan kapasitesini geliştirirken spor performansını artırır.

Muzu yeteri kadar protein içermemesi sebebiyle kahvaltılarda, spor öncesi ve sonrasındaki ara öğünlerde süt, yoğurt, kefir gibi protein kaynaklarıyla beraber ihtiyacınız doğrultusunda tüketebilirsiniz.

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