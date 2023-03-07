Muzun sağlığa faydaları saymakla bitmez. Zinde tutan ve enerjik hissettiren muz aynı zamanda tokluk hissi de verir. Her mevsimde sevilerek yenen muz sağlığa da oldukça faydalı bir meyvedir. Peki, muzun faydaları neler? Muz neye iyi gelir?

Muzun içinde bulunan mineral ve vitaminde vücutta pek çok soruna fayda sağlamaktadır. Muz tropikal bir meyve olsa da ülkemizde çok fazla tüketilmektedir.

Bir dönem kilo aldırdığı düşünülen muzun gerçek faydaları ortaya çıkınca tüketimi de artmıştır. Tersine muz kilo vermeye yardımcı olan bir meyvedir.

MUZUN FAYDALARI NELER?

Sindirim sistemi için faydalı olan muz sindirim sorunlarının da çözümüne destek verir. Muz lifli bir meyvedir ve kabızlık sorunu yaşayanların dostudur. Muzun faydaları arasında kalp ve damar sağlığını desteklemesi de yer alır. Muz potasyum zengini olduğu için böbreklere fayda sağlar.

Muzun mutluluk hormonu salgılatma özelliği olduğu için depresyona iyi gelir. Muzda B6 vitamini önemli miktarda bulunduğu için diyabet hastaları için faydalıdır. Aynı zamanda tatlı krizlerini önler. Yüksek tansiyona iyi gelen muz gün boyu enerjik hissettirir. Ciltte ortaya çıkan hastalıkları geçirir.

Özellikle akne ve siyah noktaları yok eder. Saçlar için de muz oldukça faydalıdır. Kanser düşmanı olan muz kansere karşı direnci arttırır. Muzda bulunan A vitamini gözlere iyi gelir.

MUZ NELERE İYİ GELİR?

Muz nelere iyi gelir diye merak edenler için sıraladık;

Muzda çok fazla vitamin olduğu için muz bağışıklık sistemine iyi gelir.

Muz potasyum zengini bir meyvedir ve bu yüzden enerjiyi yükseltir.

Strese ve depresyona iyi gelir.

Kan basıncına iyi gelir.

Kilo almayı ve fazla yemeyi engeller.

Cilde iyi gelen muz cilde ışıltı verir.

Muz mide dostudur.

MUZUN CİLDE FAYDALARI NELER?

Muzun cilde faydaları mucizevidir. Muzdaki antioksidan cildi erken yaşlanmaya karşı korur ve hücreleri yeniler. Akne, sivilce ve siyah noktalar muz kabuğunda bulunan E, C ve B vitamini sayesinde geçirilir.