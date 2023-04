Muz neden tok tutar

Chiago’da bir grup araştırmacı tarafından yapılan deneylerde bazı gıdaların kokularının açlığı bastırıcı özelliği olduğu ortaya çıkarıldı. Muz kokusu beyindeki iştahla ilgili bölgeyi kandırıyor ve tok hissetmenizi sağlıyor. İşte Muz ile ilgili az bilinenler:

MUZ ATLETİK PERFORMANSI ARTIRIYOR



Olimpiyat sporcularının muza düşkünlüğünün sebebi bu olsa gerek! Araştırmacılar bisiklet kullanırken her 15 dakikada bir tüketilen yarım muzun sporcu içecekleriyle aynı enerjiyi verdiğini ortaya çıkardı.

C VİTAMİNİ TAKVİYESİ SAĞLIYOR



C vitamini denildiğinde akla portakal ve mandalina gelebilir, ancak muz da bol miktarda C vitamini içerir. Bir muz günlük C vitamini ihtiyacınızın %15’ini karşılar. C vitamini yenilenmenizi sağlar.

B6 AÇISINDAN ÇOK ZENGİN



Bir muz günlük B6 vitamini ihtiyacınızın %20’sini karşılar. B6 vitamini sağlıklı hücrelerin üretilmesi için önemlidir.

DİYET DOSTU



Orta boy bir muz sadece 110 kalori, 30 gram karbonhidrat ve 3 gram lif içerir. Bu sebeple daha uzun süre tok kalmanızda etkilidir ve diyet yapanlar tarafından da gönül rahatlığıyla tüketilebilir.