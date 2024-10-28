“Sinema ve Psikoloji” söyleşisi

Sinemadaki bu türlerin sinema tarihi içinde kendi konvansiyonlarını nasıl kırdıklarından bahsedilecek. Western, korku ve müzikal türleri incelenecek. Türlerin ortaya koydukları ikonografinin, imgelerinin ve kuralların nasıl yeniden ele alınabildiğine dair konuşulacak. Bunun izleyici algısıyla ilişkisi üzerine tartışılacak.

İNCELENECEK FİLMLER;

– Meek’s Cutoff (Kestirme Yol) (2010, yön.Kelly Reichard)

– Get Out (Kapan) (2017, yön. Jordan Peele)

– Moulin Rouge! (Kırmızı Değirmen) (2001, yön. Baz Luhrmann)

Eğitmenler: Ceren Boz- Sezen Sayınalp

CEREN BOZ

Marmara Üniversitesi Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli sinema dergilerinde yazıları yayınlandı. Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda oyunculuk üzerine çalıştı. Farklı disiplinler üzerine yerli ve yabancı birçok sanatçıyla eğitimlere katıldı. Sinema üzerine uzun süre eğitmenlik yaptı. Çeşitli oyunlarda oyunculuğun yanı sıra oyun yazarlığı yapmaktadır. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nde doktora programına kabul edilmiştir. Son oynadığı ve uyarlamasını da yaptığı, Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından uyarlanan oyunu “Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet” halen Dasdas sahne bünyesinde sahnelenmeye devam etmektedir.

SEZEN SAYINALP

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmasının ardından sinema yazarlığıyla ilgili çalışmalara ağırlık verdi. Sinema ve psikoloji içerikli çeşitli dergilerde yazıları yayınlandı. Sinema içerikli çevrimiçi yayınlarda da sinema yazarlığı yaptı. Arka Pencere, Sinema Se7en Mecmua ve Psikesinema’ya yazılarıyla katkı sağladı. Sinema ve psikoloji tutkusunun birleştiği kariyerine Bahçeşehir Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon yüksek lisans programı ile devam etti. 2019 yılında film eleştirmeni olarak başvurduğu 25. Saraybosna Film Festivali’nin Talent bölümüne seçildi. 2019 yılında SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) üyesi oldu.

Kapasitenin sınırlı olduğu söyleşi için 26 Ekim saat 14.00 itibarıyla Radar Türkiye üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.