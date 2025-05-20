Müzeler artık geceleri ışıl ışıl! Gece müzeciliği rekora koşuyor

Haziran ayı sonunda tamamen ışıklandırılarak akşam saatlerinde ziyarete açılması planlanan Sardes’te altyapı çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Kentin aydınlatılan bölümleri ilk kez kamuoyuyla paylaşılırken, bu tarihi atmosferde yapılacak gece ziyaretleri şimdiden büyük bir heyecan yaratıyor.

Sardes, yalnızca görkemli yapılarıyla değil, sahip olduğu tarihi mirasla da öne çıkıyor. Lidya Devleti’nin başkenti olan antik kent, 5000 yılı aşkın geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Dünyada ilk kez devlet güvencesinde para basılan yer olarak bilinen Sardes, ekonomik tarih açısından eşsiz bir öneme sahiptir. Ayrıca, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Yedi Kilise’den biri de bu kentte yer almaktadır.

Tarım, hayvancılık, ticaret ve altın madenciliği sayesinde dönemin en zengin şehirlerinden biri olan Sardes, bugün hâlâ göz kamaştıran mimarisiyle dikkat çekmektedir. Kentte yer alan dünyanın en görkemli İon düzeni tapınaklarından biri, anıtsal hamam-gymnasium kompleksi ve antik dünyanın en büyük havrası, ziyaretçilere benzersiz bir kültürel deneyim sunmaktadır.

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Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılında Efes, Hierapolis, Patara, Side ve Kapadokya gibi önemli destinasyonlarda hayata geçirilen Gece Müzeciliği uygulamasının, 2025 yılında 7 ilde toplam 26 yeni antik kentte daha devreye alınacağını açıkladı.

Uygulamanın özellikle sıcak yaz günlerinde müzelerin akşam saatlerinde de gezilebilmesine olanak tanıdığını vurgulayan Ersoy, 1 Haziran – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip Müzekart kullanıcılarının yalnızca 100 TL ilave ücret ödeyerek, belirlenen ören yerlerini saat 19.00’dan itibaren ziyaret edebileceğini belirtti.

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Efes Örenyeri’nde pazar, pazartesi ve salı günleri kısa süreli etkinlikler düzenlenecek; çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise Gece Müzeciliği programları uygulanacak. Ancak önceden planlanmış resmi etkinliklerin bu tarihlere denk gelmesi durumunda gece ziyaretleri gerçekleştirilemeyecek.

Geçen yıl yoğun ilgi gören bu proje sayesinde Türkiye genelinde pek çok müze ve ören yeri akşam saatlerinde de ziyaretçilerini ağırlayacak. Efes Antik Kenti saat 23.00’e kadar açık kalacak; Antalya’daki Aspendos, Patara ve Side örenyerleri saat 22.00’ye kadar gezilebilecek. İstanbul’da Galata Kulesi saat 23.00’e, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ise saat 22.00’ye kadar ziyaretçilere açık olacak. Ankara’da yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi ise saat 21.00’e kadar gezilebilecek.

Bununla birlikte, Nemrut Örenyeri’ndeki anıtsal heykeller gün doğumuyla birlikte ışıklandırılacak ve 04.00–09.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Türkiye’nin en büyük müzelerinden olan Şanlıurfa Müzesi ile Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi gibi yapılar da gece saatlerinde açık kalarak kültürel erişimi daha da artıracak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu uygulama ile müze ve örenyerlerinin ziyaret saatlerini uzatmayı ve turizmi yılın 12 ayına yaymayı hedefliyor. Sardes Antik Kenti’nin bu kapsama dahil edilmesi, hem bölge turizmine katkı sağlayacak hem de Türkiye’nin kültürel mirasının daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak tanıyacaktır.