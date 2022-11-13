﻿Müzeler Genel Müdürlüğü personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 işçi alınacak.

Adaylar başvurularını 14 Kasım 2022 tarihine kadar Aigai Kazı Evi Yuntdağıköseler Mahallesi Yunusemre/Manisa adresine yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını doldurmuş olmak,

Arkeoloji Lisans programı öğrencisi olmak,

Arkeolojik çalışmalara katılmaya engel adli sicil kaydı bulunmamak şartları aranmaktadır.

İSTENEN BELGELER

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

Öğrencilik durumunu kanıtlar belge,

Adli sicil kaydı belgeleri istenmektedir.