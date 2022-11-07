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Müzeyyen Senar'a buz atan iş adamı

Türk Sanat Müziğinin divası Müzeyyen Senar, Maksim Gazinosu'nda konser verirken ayaklarının önüne atılan buzlarla neye uğradığını şaşırdı. Senar, önce sahnedeki sazı durdurdu, sonra ağzından şu cümleler döküldü: Beyefendi, beyefendi siz buraya Müzeyyen Senar'ı dinlemeye geldiniz.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 23:28
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Müzeyyen Senar'a buz atan iş adamı

Müzeyyen Senar'a buz atan iş adamı
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Lazer tutma, telefon ve bozuk para fırlatma, pet şişe atma...

Türkiye'de konser veren sanatçılar yukarıda okuduğunuz saldırılara maruz kalmaya başladı.

Sahnede konser verdiği sırada yüzüne ve gözüne lazer tutulan şarkıcı Zeynep Bastık sahneyi terk etmek zorunda kaldı ve isyan etti: "Gençlerin bu 'challange' adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri bizim için ciddi tehlike oluşturuyor artık. Bunu hangi duyguyla neden yapıyorsunuz? Aklım almıyor..."

Zeynep Bastık'ın başına gelenler meslektaşları Ece Seçkin, Murda, Uzi gibi birçok sanatçının da başına geldi.

MÜZEYYEN SENAR'A SALDIRI

Yaşanan vahim durumu “Gazinocular Kralı” olarak tanınan tarihi Maksim Gazinosu’nun sahibi Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan'a değerlendirdi.

Sacit Aslan, daha önce böyle bir olayla karşı karşıya kalmadığını ancak bir defasında Türk Sanat Müziği'nin divası Müzeyyen Senar'a konser verdiği sırada İzmirli bir iş adamı tarafından yapılan hareketi anlattı.

Odatv'den Uğur Can Biçer’e konuşan Sacit Aslan, şunları kaydetti:

"Benim gençliğimde ve yönettiğim dönemlerde böyle bir şeyle karşılaşmadım.

Sadece şöyle bir olay yaşandı...

Müzeyyen Senar Taşlık Maksim Gazinosu'nda konser verirken isim sahibi bir kişi o gece buz kovasından üç beş tane buz aldı ve Müzeyyen hanımın yürürken ayaklarının önüne attı.

"BEYEFENDİ, BEYEFENDİ..."

Müzeyyen Hanım, bu hareketin ardından sahnedeki sazı durdurdu.

Dedi ki, "Beyefendi, beyefendi... Maksim gazinosunda Müzeyyen Senar dinlemeye geldiniz. Sanatçıya sahnede buz atılmaz, atılsa atılsa çiçek atılır..."

Sacit Aslan, Müzeyyen Senar'a bu hareketi yapan kişinin İzmirli bir iş adamı olduğunu ve vefat ettiğini ifade etti.

Sacit Aslan, son dönemde moda haline gelen sahneye cisim fırlatma hadisesiyle ilgili de "İşler çığırından çıkmış" dedi.

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