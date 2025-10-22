Bornova Belediyesi’nin düzenlediği “Bi’Hayat Fest”, 25 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında Büyükpark’ta gerçekleşecek. Konserler, tiyatro, yoga, zumba, atölyeler ve lezzetli stantlarla dolu festivalin tüm geliri, SMA hastası iki çocuğun tedavisine destek olmak için kullanılacak.

Festival kapsamında Işın Karaca, Anıl Piyancı, Buşra Salepçioğlu, Sevcan Orhan, Ütopya Band, Fondip, Ozborn The Roctors, Büşra Salepçioğlu ve daha birçok sanatçı sahne alacak.

BİRLİK, DAYANIŞMA VE YAŞAM ENERJİSİ BORNOVA’DA

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Bi’Hayat Fest, hem eğlenceyi hem iyiliği bir araya getiriyor. Müzik, sanat ve dayanışma yoluyla hayatlara dokunmak istiyoruz. Bornova her zaman umut ve paylaşımın kentidir” diye konuştu.