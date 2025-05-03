Müziğin usta ismi Yavuz Top son yolculuğuna uğurlandı

Türk halk müziğinin usta ismi 75 yaşında hayatını kaybeden Yavuz Top için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Törene, ailesi, öğrencileri, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Arif Sağ, Musa Eroğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tolga Sağ, Erdal Erzincan, Erdem Şimşek, CHP'den istifa eden Gürsel Tekin ve sevenleri katıldı.

Törende, Top'un memleketi Erzincan'ın Valisi Doç.Dr. Hamza Aydoğdu'nun başsağlığı telgrafı okundu. Tabutu başında öğrencileri ve sanatçı dostları ''Ötme Bülbül'' türküsünü çalıp söyledi.

Törenin ardından Kartal Cem Evi'nde cenaze namazı kılındı. Top'un sanatçı dostlarından Orhan Gencebay da Kartal Cem Evi'ndeki cenaze namazında yalnız bırakmadı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Yavuz Top’u bugün sonsuzluğa uğurladık.Halk müziğimizin güçlü sesi, onurlu duruşuyla hafızalarda yer eden kıymetli bir çınarı kaybettik. Türküleriyle halkın yanında durdu, belleğimizi ve direncimizi büyüttü. Anısı, bu toprağın kültürel mirasında daima yaşayacak. Türküleriyle yaşamaya devam edecek. Devr-i daim olsun" dedi.

Yavuz Top’un son yolculuğunda ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Usta sanatçı Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.