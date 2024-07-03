Müziğiniz bir anda kesilecek. Spotify neden yaptığını açıkladı

Dünyanın en popüler online müzik dinleme platformu olan Spotify yeni bir özelliği test edecek. Bundan sonra Spotify sadece müzik dinlemek için değil acil durumlarda sizleri uyarmak için de harekete geçti.
Kulaklığınızı takıp müzik dinlerken bir anda müziğinizin kesildiğini ve acil durum uyarısı alacağınızı duyurdu. Kulağa ilk başta can sıkıcı veya korkutucu bir adım gibi gelse de bu özellik kritik anlarda can kurtarıcı bir hamle olabilir.
Örneğin evinizde uzanmış kulaklığınız ile müzik dinlerken bir sel veya yangın anında Spotify sizi uyarma potansiyeline sahip olacak. Bu yönden bakıldığında Spotify’ın hamlesi gayet mantıklı geliyor.
Spotify bu konu hakkında yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
Kullanıcı deneyimimizi geliştirmek için rutin olarak acil durum uyarıları dahil bir dizi test yapıyoruz. Bu testlerin bazıları daha geniş kullanıcı deneyimimize yol açarken, çoğu sadece önemli bir öğrenme süreci olarak hizmet ediyor.
Biz bu uygulamayı aslında Google acil durum uyarılarından biliyoruz. Teknoloji için küçük ama insanlık için büyük olan bu adımın ülkelerde günden günde yayılması teknoloji editörlerine göre önemli bir adım olarak görülüyor.