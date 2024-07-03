Müziğiniz bir anda kesilecek. Spotify neden yaptığını açıkladı

Müziğiniz bir anda kesilecek. Spotify neden yaptığını açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Spotify İsveç’te başlattığı yeni özelliğinde acil durum uyarılarını test etmek için müziği bir anda kesecek ve sizlere acil durum uyarısı verecek.

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Müziğiniz bir anda kesilecek. Spotify neden yaptığını açıkladı 1

Dünyanın en popüler online müzik dinleme platformu olan Spotify yeni bir özelliği test edecek. Bundan sonra Spotify sadece müzik dinlemek için değil acil durumlarda sizleri uyarmak için de harekete geçti.

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Müziğiniz bir anda kesilecek. Spotify neden yaptığını açıkladı 2

Kulaklığınızı takıp müzik dinlerken bir anda müziğinizin kesildiğini ve acil durum uyarısı alacağınızı duyurdu. Kulağa ilk başta can sıkıcı veya korkutucu bir adım gibi gelse de bu özellik kritik anlarda can kurtarıcı bir hamle olabilir.

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Müziğiniz bir anda kesilecek. Spotify neden yaptığını açıkladı 3

Örneğin evinizde uzanmış kulaklığınız ile müzik dinlerken bir sel veya yangın anında Spotify sizi uyarma potansiyeline sahip olacak. Bu yönden bakıldığında Spotify’ın hamlesi gayet mantıklı geliyor.

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Müziğiniz bir anda kesilecek. Spotify neden yaptığını açıkladı 4

Spotify bu konu hakkında yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

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Müziğiniz bir anda kesilecek. Spotify neden yaptığını açıkladı 5

Kullanıcı deneyimimizi geliştirmek için rutin olarak acil durum uyarıları dahil bir dizi test yapıyoruz. Bu testlerin bazıları daha geniş kullanıcı deneyimimize yol açarken, çoğu sadece önemli bir öğrenme süreci olarak hizmet ediyor.

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Müziğiniz bir anda kesilecek. Spotify neden yaptığını açıkladı 6

Biz bu uygulamayı aslında Google acil durum uyarılarından biliyoruz. Teknoloji için küçük ama insanlık için büyük olan bu adımın ülkelerde günden günde yayılması teknoloji editörlerine göre önemli bir adım olarak görülüyor.

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Müziğiniz bir anda kesilecek. Spotify neden yaptığını açıkladı 7
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