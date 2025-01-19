Müzik aşkı 65 yaşından sonra gitarist yaptı

Pendik'te yaşayan Derya Nassur, yıllardır içinde sakladığı müzik tutkusunu Pendik Sanat Akademisi'nde aldığı gitar eğitimiyle hayata geçirdi. 65 yaşından sonra gitarist olan Nassur, "Müziğin yaşı yok" diyerek gençlere ilham veriyor.

Pendik Belediyesi Sanat Akademisi (PESEM) 7'den 70'e sanata gönül veren herkese kapılarını açmaya devam ediyor. 65 yaşında gitara merak salan Derya Nassur da bunlardan biri. İki ay önce kursa kayıt yaptırmaya gelen ve başvurusu kabul edilen Derya Nassur, PESEM sayesinde içindeki müzik yeteneğini ortaya çıkardı. Nassur, daha iki aylık kursiyer olmasına rağmen performansıyla görenleri hayrete düşürdü. "Müziğin yaşı yok" diyen Nassur ilgisi olan herkesi kurslara davet etti.

"İÇİNİZDEKİ HEVESİ BIRAKMAYIN"

65 yaşında gitar çalmayı öğrenen Derya Nassur, "Her çeşit müziği çok seviyorum ama gitarın tınısına bayılıyorum. A'dan Z'ye bir eğitim alacağım. Henüz "b'lerdeyim. Herkes içindeki o hevesi bırakmasın. Yaşı başı aldım demesin. Pendik Belediyesine minnettarım. Hocamız müthiş bir eğitim veriyor" diye konuştu.

"ZAMANLA MEYVELERİNİ ALACAK"

PESEM'de her yaştan 100'ün üzerinde öğrenci olduğunu belirten Gitar Öğretmeni Numan Yüksel, Derya Nassur'un yoğun ve disiplinli bir çalışmayla gitara hakim olduğunu ifade ederek, "Kendisi zamanla bunun meyvelerini alacak. Enstrüman herkes çalabilir. Yeter ki disiplinli çalışılsın" şeklinde konuştu.