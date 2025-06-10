Müzik camiası Sly Stone'ye ağlıyor: Funky efsanesi 82 yaşında öldü

ABD’nin efsanevi müzisyenlerinden Sly Stone, 82 yaşında Los Angeles’ta hayata veda etti. Menajeri Carleen Donovan’ın verdiği bilgiye göre, sanatçı kronik akciğer rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Gerçek adı Sylvester Stewart olan Stone, 1960’ların sonunda kurduğu Sly and the Family Stone grubu ile funk müziğin öncülerinden biri oldu.

1967’de kurulan grup, siyah ve beyaz üyelerin birlikte sahne aldığı ilk büyük topluluklardan biri olarak toplumsal ayrışmaya karşı bir duruş sergiledi. “Everyday People”, “Stand!” ve “Family Affair” gibi hit parçalarıyla 1970’lerin müzikal ruhunu belirleyen grup, Woodstock sahnesindeki performansıyla da efsaneleşti.

Stone’un tarzı ve sahnedeki enerjisi, Miles Davis, George Clinton ve Prince gibi dev isimleri derinden etkiledi. 1971’de yayımladığı “There’s a Riot Goin’ On” albümü, ABD’deki sosyal gerginliklere ayna tuttu. Ancak 1970’lerden itibaren uyuşturucu kullanımı ve artan baskılar nedeniyle kariyeri düşüşe geçti.

1993’te Rock and Roll Hall of Fame’e kabul edilen Stone, yalnızca bir albüm daha yayımladı. Questlove’un 2025 yılında çektiği “Sly Lives!” belgeseli, sanatçının etkisini genç kuşaklara taşıdı.