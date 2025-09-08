Müzik dünyası yasta! Kansere yenik düştü

Supertramp’in kurucusu Rick Davies, mücadele ettiği kansere yenik düştü. 81 yaşında hayatını kaybetti.

Müzik dünyasının efsane isimlerinden biri olan Rick Davies, kansere yenik düştü. Davies’in, 81 yaşında New York’taki evinde yaşamını yitirdi.

“BAŞIMIZ SAĞ OLSUN”

Supertramp resmi açıklamasında, "Rick Davies’in uzun süren bir hastalık sonrası vefat ettiğini üzülerek bildiriyoruz. Onu tanıma ve sahneyi paylaşma şansını 50 yılı aşkın süre yaşadık. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜYE YOL AÇTI

Davies’in ölümü müzik dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Besteci Bear McCreary, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rick Davies’in hayatını ve müziğini gözyaşlarıyla kutluyoruz. ‘Bloody Well Right’ gibi nesillere damga vuran şarkılar bıraktı. Ailesine başsağlığı diliyorum" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

RİCK DAVİES KİMDİR?

Davies, 'Bloody Well Right' ve 'Goodbye Stranger' gibi çok sayıda Supertramp hitinde şarkı yazdı, söyledi ve 1982'de Roger Hodgson'ın ayrılmasının ardından grubun son orijinal üyesiydi. Supertramp'ın kurucu ortağı, yardımcı vokalisti ve klavyecisi Rick Davies 81 yaşında hayatını kaybetti.

