1700'lerin başında Antonio Stradivari tarafından yapılan bu keman, adını ünlü keman virtüözü Joseph Joachim ve dünyanın en büyük çellistlerinden Yo-Yo Ma'dan alıyor.

Stradivarius kemanları, benzersiz sesi ve üstün işçiliği ile bilinir. Bu keman, Stradivari'nin en iyi döneminde yapıldığı için ayrı bir öneme sahip.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alice Johnson , "Stradivarius kemanları, müzik dünyasının en değerli hazinelerindendir. Joachim-Ma Stradivarius, hem tarihi hem de sanatsal değeriyle öne çıkıyor" dedi.

Kemanın satışa çıkması, müzik dünyasında büyük bir heyecan oluşturdu.

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John Doe , "Bu keman, müzik tarihinin önemli bir parçası ve onu elinde bulunduran kişi, sadece bir enstrüman değil, aynı zamanda bir sanat eseri sahibi olacak," şeklinde açıklamada bulundu.

Stradivarius kemanlarının sesi ve yapım kalitesi üzerine birçok bilimsel araştırma yapıldı.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 'den Dr. Jane Smith, Stradivarius kemanlarının benzersiz tonunu ve rezonansını anlamak için yapılan çalışmaların, kemanın yapısındaki özgün detayları ortaya çıkardığını belirterek, "Stradivarius kemanlarının sesi, modern teknoloji ile taklit edilmeye çalışılmıştır, ancak orijinalinin yerini hiçbir şey tutamaz" dedi.

Joachim-Ma Stradivarius kemanı, yalnızca bir enstrüman değil, aynı zamanda yüksek değere sahip bir koleksiyon parçası olarak da görülüyor.

Yale Üniversitesi'nden Dr. Robert Brown, "Bu keman, sanatsal ve tarihi değeri nedeniyle yatırımcılar ve koleksiyoncular için büyük bir çekim merkezi" diye ifade etti.