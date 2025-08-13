Müzik dünyasında Spotify krizi büyüyor! Rüşvet skandalı patladı: Oğuzhan Koç ve Tan Taşçı isyan etti

Dünyanın lider müzik platformu Spotify’ın Türkiye’deki içerik politikaları ve yerli sanatçılara yaklaşımı uzun süredir eleştiriliyordu.

Keyfi çalma listeleri oluşturmak, müstehcen içeriklere yer vermek, milli ve dini değerleri aşağılayan içerikler sunmakla suçlanan şirket, şimdi de rüşvet iddialarıyla gündemde! Bazı sanatçılar ve sektör temsilcileri, çalma listelerinde adaletsiz görünürlük sağlandığını öne sürerek şikayette bulundu.

ÇİFTE İNCELEME BAŞLADI

Platform, şikayetlerin artması üzerine harekete geçti. Spotify İsveç merkezi, Türkiye editörleri hakkında soruşturma başlattı. Rüşvetle liste oluşturulduğu iddiaları titizlikle incelenecek. Rekabet Kurumu da 4 Temmuz’da, Spotify’ın adil rekabeti engellediği gerekçesiyle soruşturma açtığını açıklamıştı.

Tan Taşçı da Spotify’a açtı ağzını yumdu gözünü! Sanatçılar ayaklandı

ÜNLÜ SANATÇILAR İSYAN ETTİ

Spotify'a karşı tepkilerin fitilini ilk ateşleyen isim şarkıcı Oğuzhan Koç olmuştu. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Spotify Türkiye'yi doğrudan etiketleyerek, platformun yerli müzisyenleri geri planda bıraktığını ve garip listeler yaptığını söylemişti.

Tan Taşçı ise, "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor! Duyduğunuz abuk sabuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu..." dedi.

DİKKATLE İZLİYORUZ

Genel merkezin soruşturması, müzik sektörü tarafından olumlu karşılandı. Türkiye’de muhatap bulamayan MESAM Başkanı Recep Ergül, "Spotify'ın Türkiye editörleriyle ilgili başlattığı incelemeyi takip ediyoruz ancak sorunun Türkiye editörleriyle ilgili bir sorundan çok, Spotify'ın genel politikalarıyla ilgili olduğunu da belirtmemiz gerek" dedi.

