Müzik dünyasında Spotify krizi büyüyor! Rüşvet skandalı patladı: Oğuzhan Koç ve Tan Taşçı isyan etti

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Spotify Türkiye, müzik listelerini rüşvetle ve haksız şekilde düzenlemekle suçlanıyor. Rekabet Kurumu konuyu araştırırken, Spotify’ın İsveç’teki merkezi de Türkiye’deki editörler için soruşturma başlattı. Ünlü sanatçılar Oğuzhan Koç ve Tan Taşçı, platforma sert tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Dünyanın lider müzik platformu Spotify’ın Türkiye’deki içerik politikaları ve yerli sanatçılara yaklaşımı uzun süredir eleştiriliyordu.

muzik-dunyasinda-spotify-krizi-buyuyor-rusvet-skandali-patladi-yenicag-1.jpg

Keyfi çalma listeleri oluşturmak, müstehcen içeriklere yer vermek, milli ve dini değerleri aşağılayan içerikler sunmakla suçlanan şirket, şimdi de rüşvet iddialarıyla gündemde! Bazı sanatçılar ve sektör temsilcileri, çalma listelerinde adaletsiz görünürlük sağlandığını öne sürerek şikayette bulundu.

muzik-dunyasinda-spotify-krizi-buyuyor-rusvet-skandali-patladi-yenicag-2.jpg

ÇİFTE İNCELEME BAŞLADI

Platform, şikayetlerin artması üzerine harekete geçti. Spotify İsveç merkezi, Türkiye editörleri hakkında soruşturma başlattı. Rüşvetle liste oluşturulduğu iddiaları titizlikle incelenecek. Rekabet Kurumu da 4 Temmuz’da, Spotify’ın adil rekabeti engellediği gerekçesiyle soruşturma açtığını açıklamıştı.

muzik-dunyasinda-spotify-krizi-buyuyor-rusvet-skandali-patladi-yenicag-3.jpg

ÜNLÜ SANATÇILAR İSYAN ETTİ

Spotify'a karşı tepkilerin fitilini ilk ateşleyen isim şarkıcı Oğuzhan Koç olmuştu. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Spotify Türkiye'yi doğrudan etiketleyerek, platformun yerli müzisyenleri geri planda bıraktığını ve garip listeler yaptığını söylemişti.

muzik-dunyasinda-spotify-krizi-buyuyor-rusvet-skandali-patladi-yenicag-5.jpg

Tan Taşçı ise, "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor! Duyduğunuz abuk sabuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu..." dedi.

muzik-dunyasinda-spotify-krizi-buyuyor-rusvet-skandali-patladi-yenicag-6.jpg

DİKKATLE İZLİYORUZ

Genel merkezin soruşturması, müzik sektörü tarafından olumlu karşılandı. Türkiye’de muhatap bulamayan MESAM Başkanı Recep Ergül, "Spotify'ın Türkiye editörleriyle ilgili başlattığı incelemeyi takip ediyoruz ancak sorunun Türkiye editörleriyle ilgili bir sorundan çok, Spotify'ın genel politikalarıyla ilgili olduğunu da belirtmemiz gerek" dedi.

muzik-dunyasinda-spotify-krizi-buyuyor-rusvet-skandali-patladi-yenicag-4.jpg

muzik-dunyasinda-spotify-krizi-buyuyor-rusvet-skandali-patladi-yenicag-11.jpg

muzik-dunyasinda-spotify-krizi-buyuyor-rusvet-skandali-patladi-yenicag-14.jpg

