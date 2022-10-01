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Müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'in katil zanlısı 18 yıl sonra teslim oldu

İstanbul'da 18 yıl önce öldürülen müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'in katil zanlısı Erkan C., "vicdan azabı çektiğini" ifade ederek polis ekiplerine teslim oldu. Katil Erkan C., cinayeti Arzu Nihal Çelik'in eşi Şerafettin Çelik'in azmettirdiği ileri sürdü.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 20:05
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Müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'in katil zanlısı 18 yıl sonra teslim oldu

Müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'in katil zanlısı 18 yıl sonra teslim oldu
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Fatih'te 5 Mayıs 2004 tarihinde saat 06.30 sıralarında yaşanan olayda, müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik isimli kadın silahla vurularak öldürülmüştü. Yapılan çalışmalarda talihsiz kadının eşi Şerafettin Çelik'in olaydan 1 gün önce işi dolayısıyla Ankara'ya gittiği, olay günü ise evde sadece Arzu Nihal Çelik ile kızının olduğu öğrenilmişti. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden koşarak uzaklaştıklarını tespit etti.

"CİNAYETİ BEN İŞLEDİM"

Cinayetin işlendiği tarihten tam 18 yıl sonra bir gelişme yaşandı. 16 suç kaydı olan Erkan C., Samsun'da polis ekiplerine giderek Arzu Nihal Çelik'i öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli, yıllar önce işlediği cinayet nedeniyle vicdan azabı çektiğini söyleyerek "Cinayeti ben işledim" dedi.

"EŞİ AZMETTİRDİ"

Katil zanlısı Erkan C., cinayeti Arzu Nihal Çelik'in eşi Şerafettin Çelik'in azmettirdiği iddia etti. Yapılan incelemede Şerafettin Çelik'in 2019 yılında vefat ettiği tespit edildi. Göz altına alınan şüpheli Erkan C. polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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