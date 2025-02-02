Müzik seçme meselesi kavgaya dönüştü: Hakaret ve küfürler havada uçuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Müzik seçme meselesi kavgaya dönüştü: Hakaret ve küfürler havada uçuştu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde müzik seçme sebebiyle çıkan tartışmada düğün yeri adeta savaş alanına döndü, kavga sokağa taştı.

Kaynarca Belediyesi Kültür Merkezi'nde meydana gelen olayda, gelin ve damadın yakınları arasında müzik seçme sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda düğün savaş alanına döndü. Sokağa taşan kavganın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kavgayı güçlükle engellemeye çalışırken hakaret ve küfürler havada uçuştu. Yaşanan kargaşa anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışan kalabalık, hakaret ve küfür edilmesi yer alıyor.

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