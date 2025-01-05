Müzik tutkunları Wildlands Festivali’nde buluştu!

Batı Avustralya’nın en büyük etkinliklerinden biri olan Wildlands Festivali, Joondalup’ta binlerce müzikseveri bir araya getirdi. Festivalin başrol isimleri arasında Fisher, Ice Spice, Chase & Status ve Marlon Hoffstadt yer aldı. Becky Hill, Tinashe ve Horsegiirl gibi sanatçılar da hayranlarını coşturdu.

Amerikalı rapçi Ice Spice, Brisbane performansı sonrası aldığı eleştirilerle Perth sahnesinde daha iyi bir performans sergilemeyi başardı. Brisbane’deki Wildlands etkinliğinde sahneye 20 dakika geç çıkan ve yalnızca iki şarkı söyleyebilen sanatçı, Perth’te zamanında sahne alarak izleyicilerin takdirini kazandı.

FESTİVALİN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ

Ice Spice, Taylor Swift ile yaptığı iş birlikleri ve "Munch (Feelin’ U)" adlı şarkısıyla biliniyor. Becky Hill ise 2012’den bu yana yükselen kariyeriyle festivalde büyüleyici bir performans sergiledi. Günün kapanışını ise Fisher yaptı. Saat 21.00’de sahne alan Fisher, enerjik setiyle festivale damga vurdu.

Taylor Swift kimdir?

AFTER PARTY EĞLENCESİ

Festival heyecanı yalnızca sahneyle sınırlı kalmadı. Metro City’de düzenlenen resmi after party, özel konukların performanslarıyla geceye renk kattı. After party biletleri 49,9 dolardan satışa sunulurken, katılımcılar festivalin coşkusunu sabahın ilk ışıklarına kadar yaşadı.