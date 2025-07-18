Müzik yüzünden kan döküldü! Silah ve bıçaklar konuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Müzik yüzünden kan döküldü! Silah ve bıçaklar konuştu

Mersin’de bir restoranda müzik yüzünden başlayan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, restoran sahibi, çalışanlar ve müşterilerden oluşan 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 10 kişinin polisteki sorgusu tamamlandı.

Olay, 12 Haziran'da gece saatlerinde Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoran sahibi Salim A. ve bazı müşteriler arasında "müzik" yüzünden tartışma çıktı. İşletme çalışanlarının da dahil olduğu tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, restoran sahibi, çalışanlar ve müşterilerin de arasında olduğu 2'si ağır, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olaya karıştıkları belirlenen H.İ.A, S.H., B.U., E.G., S.T., H.A., D.C.S., M.H., S.A.A. ve R.T. kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Müzik yüzünden kan döküldü! Silah ve bıçaklar konuştu

Müzik yüzünden kan döküldü! Silah ve bıçaklar konuştu

Müzik yüzünden kan döküldü! Silah ve bıçaklar konuştu

Müzik yüzünden kan döküldü! Silah ve bıçaklar konuştu

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