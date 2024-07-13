Müzisyen kaldığı konteynerde ölü bulundu

Yaşar'ın uzun süredir yalnız yaşadığı ve düğünlerde müzisyenlik yaptığı biliniyor.

Olay, Hasan Yaşar'dan haber alamayan yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Sağlık ekipleri ve polislerin konteynerin kapısını açmasıyla Yaşar'ın cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu ve Yaşar'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Hasan Yaşar'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.