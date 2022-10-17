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İşte muzun az bilinen faydaları

Muz, Dünya’da portakal ve elmadan sonra en çok tüketilen meyvelerden biri. Sağlığa faydalı olduğu biliniyor.Ancak az bilinen faydaları var. İşte o faydalar…

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 13:05
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Muzun az bilinen faydaları

İşte muzun az bilinen faydaları
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Muz tropik bir meyve. Gerçek adı, Musa acuminata. Yeşil, kırmızı, sarı ve kahverengi (olgunlaşmış) dahil olmak üzere bir çok türü var. 126 gram muz yaklaşık 110 kalori ve 30 gram karbonhidrat içeriyor.

Muz, olgunlaştığı zaman doğrudan yenilebiliyor. Muzlar zengin bir protein, potasyum, karbonhidrat ve diyet lifi kaynağı. Sıfır yağ ve kolesterol yanı sıra içeriğinde sodyum barındırıyor. Vitamin C, vitamin B6, riboflavin, folat, pantotenik asit ve niasin gibi vitaminleri ve diğer vitaminlerin eser miktarlarını içeriğinde bulunduruyor.

İŞTE MUZUN AZ BİLİNEN FAYDALARI

Muz, sağlığa yararı olan mükemmel meyvelerden biridir. Muzun faydalarından bazıları şunlardır:

ANEMİYE BİREBİR İYİ GELİYOR

Yüksek demir içeriğiyle anemiden muzdarip olanlar için mükemmel bir besin. Anemi, kandaki kırmızı kan hücrelerinin veya hemoglobin sayısının azaldığı bir durum. Bu, yorgunluğa, nefes darlığına ve solgunluğa yol açıyor.

ASTIM TEDAVİSİ

2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre, muz, çocukları öksürüğe ve birçok astım semptomuna karşı koruyabiliyor.

BESİNLERİN KUVVET MERKEZİ

Potasyum, kalsiyum, manganez, magnezyum, demir, folat, niasin, riboflavin ve B6 gibi temel vitamin ve minerallerle yüklü.

POTASYUM KAYNAĞI

Muzdaki yüksek potasyum içeriği onu süper meyve yapıyor. Bu mineral, sağlığa yararlı birçok özelliği ile biliniyor, kalp atışı ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı oluyor ve beyni uyarıyor.
 

KAN BASINCINI DÜZENLİYOR

Yüksek tansiyon denince suçlunun tuz olduğu bilinen bir gerçek. muzların tuz içeriği ve yüksek potasyum içeriği düşük ve bu özellikler bu durumdan muzdarip olanlar için ideal. Kan basıncını azaltmaya, arterler ve damarlardaki gerginliğin giderilmesine yardımcı oluyor.

TOK TUTUYOR

Çözünür lif, sindirimi yavaşlatma ve kendinizi daha uzun süre tok hissetmenize yarıyor. BU lif muzda mevcut.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Yüksek lifli gıdalar kalbe iyi geliyor.Muz gibi lif bakımından zengin gıdaların tüketiminin artırılması hem kardiyovasküler hastalık hem de koroner kalp hastalığı risklerini azaltıyor.

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