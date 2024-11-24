MY Kolej Öğrencileri’nin teknoloji ve inovasyon yolculuğu start aldı

Türkiye genelinde tasarım odaklı inovasyon felsefesiyle eğitim faaliyetleri hizmeti veren özel bir akdemi bu yıl MY Kolejler ile iş birliği yaptı Yapılan iş birliği ile Aydın MY Kolej'de de teknoloji ve inovasyon odaklı eğitim çalışmaları başladı.

DK Akademi ve MY Kolej'in genel merkezi arasında yapılan bu iş birliği kapsamında; öğrenci ve öğretmenler, Teknofest projeleri, yapay zeka uygulamaları ve güncel teknolojilerle desteklenen bir eğitim modeli ile tanışacaklar. Bu çerçevede Aydın'daki MY Kolej'de öğrencilere geleceğin mesleklerine yönelik bilgi ve beceriler kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi. Program çerçevesinde öğrenciler, yapay zeka teknolojileri, insansız hava araçları ve diğer yenilikçi araçlarla tanışarak problem çözme, oluşturucu düşünme ve proje geliştirme becerilerini geliştirme imkanı bulacaklar. Akademinin profesyonel mentörleri tarafından yönlendirilecek olan öğrenciler, Teknofest gibi büyük organizasyonlara hazırlanacağı ve projelerini ulusal platformlarda sergileme şansına sahip olacakları belirtildi.