Myanmar Afyon üretiminde Afganistan'ı geride bıraktı

Birleşmiş Milletler'in yayınladığı yeni bir raporda Myanmar'ın, ülkedeki iç savaş nedeniyle ekimi art arda üçüncü kez artırmasının ardından 2023'te dünyanın en büyük afyon üreticisi olarak Afganistan'ı geride bıraktığı belirtildi.

Yirmi yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen afyon tedarikçisi olan Afganistan'ın, iktidardaki Taliban'ın haşhaş ekimini katı bir şekilde yasaklaması nedeniyle ekili alanı 2022'de 233.000 hektardan bu yıl 11.000 hektarın altına düştü.

Aynı zamanda Myanmar'da giderek daha fazla çiftçi, ülkeyi ülke çapında bir iç savaşa sürükleyen 2021'deki askeri darbenin ardından ekonominin hızla dibe vurmasından bu yana afyona yöneliyor.

BM'nin Salı günü yayınlanan Güneydoğu Asya Afyon Araştırması 2023 raporuna göre, Myanmar'da haşhaş ekimi yapılan alan geçen yıl yüzde 33 artış gösterdikten sonra 2023'te yüzde 18 artışla 47.000 hektara yükseldiği bildirildi.