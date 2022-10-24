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Myanmar ordusu savaş uçaklarıyla kutlama alanını bombaladı, en az 80 ölü

Myanmar ordusunun etnik silahlı gruplardan Kaçin etnik azınlığının yıl dönümü kutlamaları sırasında gerçekleştirdiği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 80 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 23:41
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Myanmar ordusu savaş uçaklarıyla kutlama alanını bombaladı, en az 80 ölü

Myanmar ordusu savaş uçaklarıyla kutlama alanını bombaladı, en az 80 ölü
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(AA) - Kutlamalarda yer alan müzik grubu üyeleri ile bir kurtarma görevlisi, ülkenin kuzeyinde bulunan Kaçin eyaletindeki etnik azınlığın ana siyasi örgütü olarak anılan Kaçin Bağımsızlık Örgütünün yıl dönümü kutlamalarına katılan şarkıcı ve müzisyenlerin de aralarında olduğu 80 kişinin, ordunun düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini iddia etti.

Kaçin Sanatçılar Derneği Sözcüsü, Associated Press'e (AP) telefonla yaptığı açıklamada, askeri uçakların, 300 ila 500 kişinin katıldığı kutlamanın yapıldığı alana dün yerel saatle 20.00 sularında 4 bomba attığını belirterek, ölenler arasında bir şarkıcı ve klavyecinin de bulunduğunu söyledi.

Söz konusu saldırı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dışişleri bakanlarının Myanmar'da artan şiddeti görüşmek üzere Endonezya'da düzenleyeceği toplantıdan 3 gün önce gerçekleşti.

Kaçin eyaletindeki festivalde ölenlerin sayısı, ordunun geçen yıl iktidarı ele geçirmesinden bu yana tek bir hava saldırısında gerçekleşen en fazla kayıp olarak ifade ediliyor.

Askeri yönetimin bilgi ofisinden geç saatlerde yapılan açıklamada, Kaçin Bağımsızlık Ordusu'nun 9. Tugayının karargahı olarak tanımlanan bölgeye bir saldırı düzenlendiği doğrulandı ve söz konusu saldırı Kaçin tarafından gerçekleştirilen "terörist" eylemlere yanıt olarak "gerekli bir operasyon" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, onlarca kişinin hayatını kaybettiği yönündeki haberler "söylentiler" şeklinde nitelendirilirken, ordunun bir konseri bombaladığı ve ölenler arasında şarkıcıların ve seyircilerin de olduğu iddiaları yalanlandı.

Öte yandan, Myanmar'daki Birleşmiş Milletler ofisinden yapılan açıklamada, hava saldırıları haberlerinden "derin endişe ve üzüntü duyulduğu" belirtilirken, "Güvenlik güçlerinin silahsız sivillere karşı aşırı ve orantısız güç kullanması kabul edilemez ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Myanmar'da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar artarak sürüyor.

Hükümet, etnik grupların baskın olduğu sınır bölgelerindeki silahlı gruplarla yıllardır mücadele ediyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

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