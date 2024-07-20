Myanmar'da pazar alanına düzenlenen hava saldırısında en az 8 sivil öldü

The Irrawaddy gazetesinin haberine göre, Şan eyaletinin Lashio bölgesine bağlı Hsenwi kasabasında pazar alanına ordu tarafından hava saldırısı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre en az 8 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hsenwi kasabası, geçen sene silahlı isyancı grup Ulusal Demokratik İttifak Ordusu’nun (NDAA) kontrolüne geçmişti.

Lashio bölgesinde 3 Temmuz ile 19 Temmuz arasında ordu ile silahlı isyancı grupların birbiriyle çatışmaları sebebiyle en az 38 sivil hayatını kaybetmişti.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.