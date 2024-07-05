Myanmar'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Ekim ayında sürpriz bir ortak saldırı başlatan üçlü milis gücünden biri olan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu, geçen hafta Çin, Laos ve Tayland ile sınırı olan kuzeydoğudaki Şan Eyaleti'ndeki ve komşu Mandalay bölgesindeki rejim mevzilerine yönelik saldırılarını yeniledi.

Son saldırıdan bu yana Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu da sürece dahil oldu ve Cuma günü itibarıyla iki müttefik milis gücünün birleşerek rejimin kuzeydoğu askeri komuta merkezi Lashio şehrini kuşattı.

Geçtiğimiz hafta imzalanan ateşkese rağmen ordunun topçu ve hava saldırılarıyla karşılık verdiğini söyleyen misli güçler sözcüsü Lway Yay Oo, bunun Ekim ayındaki saldırıların bir sonraki aşaması olduğunu iddia ederek "İkinci aşamada bir numaralı hedefimiz askeri diktatörlüğün ortadan kaldırılması, iki numaralı hedefimiz ise yerel halkın korunması ve güvenliğidir" diye konuştı.

Şubat 2021'de Aung San Suu Kyi'nin seçilmiş hükümetinden iktidarı ele geçiren askeri rejimin sözcüsü Thet Swe ise milisleri çatışmaları yeniden başlatarak sivilleri tehlikeye atmakla suçladı.

Ocak ayında ateşkesin sağlanmasında Çin aracılık etmiş ve kuzeydoğudaki büyük çatışmaları sona erdirmişti. Bu sırada diğer etnik silahlı örgütler de ülkenin diğer yerlerindeki rejim mevzilerine saldırılar düzenliyordu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, kuzeydoğuda yeniden şiddet olaylarının yaşanmasının ardından yaptığı açıklamada, barış görüşmelerine yeniden destek sağlamaya hazır olduğuklarını belirtirken, taraflarla temasta bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi vermedi.