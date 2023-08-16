Myanmar'da toprak kayması: 32 kişi öldü

Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki bir yeşim taşı madeninin bulunduğu bölgede meydana gelen toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

KAYNAK: AA
Myanmar'da toprak kayması: 32 kişi öldü

CNN'in haberine göre, Hpakant bölgesi itfaiyesi yetkililerinden Sa Tay Za, dünyanın en büyük yeşim taşı kaynaklarına sahip Myanmar'ın kuzeyindeki maden ocağını da içine alan bölgede 13 Ağustos'ta meydana gelen heyelandaki can kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Za, madende çalıştıkları sırada toprak kayması sonucu göle sürüklendiği belirtilen 32 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Söz konusu maden ocağının bulunduğu bölgede 13 Ağustos'ta yerel saatle 15.30 civarında heyelan olmuştu.

Güvenlik endişesiyle adını vermek istemeyen arama kurtarma yetkilisi, Hpakant'taki madende çalışan 30'dan fazla işçinin toprak kayması sonucu göle sürüklendiğini belirtmişti.

Kaybolan madenciler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden yetkili, yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığını söylemişti.

Hpakant'daki maden ocağında 2020'de meydana gelen kazada çoğu göçmen 160'dan fazla işçi, Ekim 2021'deki heyelanda da 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Maden ocaklarındaki kazalar nedeniyle her yıl çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Myanmar, küresel çaptaki yeşim üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını karşılıyor.

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