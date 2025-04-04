Myanmar’daki depremler sonucu can kaybı artıyor

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 3 BİNİ AŞTI

Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 145'e, yaralı sayısının 4 bin 589'a yükseldiği belirtildi. En az 221 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı.

Myanmar'ın merkezinde ülkenin en büyük ikinci kenti Mandalay, depremlerden en çok etkilenen bölge oldu. Resmi medyaya göre Mandalay'da 2 bin 53 can kaybı kayıtlara geçti, 2 bin 691 kişi yaralandı, 210 ise aranıyor.

Depremde okullar, manastırlar, pagodalar, hastaneler ve hükümet binalarıyla birlikte yaklaşık 22 bin ev yıkıldı. Depremlerin ardından 68 artçı sarsıntı kaydedildi.

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