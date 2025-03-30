Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bine yaklaştı

Kaynak: AA
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bine yaklaştı

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1700'e çıktığı, yaralıların sayısının ise 3 bin 400 olarak revize edildiği bildirildi.

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1700'e çıktığı, yaralıların sayısının ise 3 bin 400 olarak revize edildiği bildirildi.

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1700 kişinin öldüğü, 3 bin 400 kişinin yaralandığı, 300 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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