Myanmar'daki sellerden dolayı yerinden olan kişi sayısı 27 bini aştı

Xinhua ajansının haberine göre, Myanmar'ın güneyindeki Bago bölgesinde muson yağmurlarının neden olduğu sellerin etkisi sürüyor.

Myanmar Meteoroloji Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Bago Nehri'ndeki su seviyesinin 8 Ekim'den bu yana tehlike seviyesinin üzerinde seyrettiği bildirildi.

Açıklamada, sellerden dolayı bugüne kadar yerinden olan kişi sayısının 27 binin üzerinde olduğu kaydedildi.

Yetkililer, arama kurtarma ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini ve yerinden olanların bir kısmının yakınlardaki 47 kampa sığındığını belirtti.

Demiryolu yetkilileri ise Bago bölgesinden geçen tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Bago'da yaşayan Aye Aye Aung, basına yaptığı açıklamada, 35 yıllık hayatında böyle bir sel görmediğini belirterek, içme suyu ve yemeğin olmamasından şikayet etti.

Sellerden dolayı şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Myanmar Meteoroloji Departmanı, 9 Ekim'de metrekareye 200 kilogram yağış düştüğünü ve bunun son 59 yılın en yüksek seviyesi olduğunu açıklamıştı.

Sellerden dolayı yardım kampları, okullar ve manastırlara sığınan kişilerin yiyecek ve su ihtiyaçlarının yetkililerce karşılandığı ifade edilmişti.