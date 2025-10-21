Muğla Bodrum'da Kumbahçe Mahallesi’nde yaşayan MYP Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar, dün gece saatlerinde bahçeye çıktığı esnada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıdan yere yatarak kurtulan Sancar, Emniyet'e giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

SALDIRI ANINI TEK TEK ANLATTI

Sözcü'de yer alan habere göre; Cengizhan Sancar saldırıyı şu şekilde anlattı:

Evi tarım ilacı ile ilaçlamıştım, gece yarısı koku artınca rahatsız oldum kapı pencereleri havalandırmak için açtım bende bahçeye çıktım, o anda silah sesleri gelmeye başladı. Üzerime kurşun yağdı, tahminen 10 el ateş ettiler.

"ŞANS ESERİ YAŞIYORUM"

Kendimi aniden yere attım, sürünerek eve girdim, kapı ve pencereleri kapatıp polise haber verdim. Kimse ile husumetim yok. Yazdığım yazılardan mı olabilir, miras davalarımız devam ediyor. Ama bunu gerektirmez diye düşünüyorum. Kimseden alacağım yok kimseye borcum yok. 40 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Kentin bu kadar kötü bir dönemini görmedim. Şans eseri yaşıyorum.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet ekipleri Sancar’ın evinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GEÇTİĞİMİZ OCAK AYINDA DA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar geçtiğimiz ocak ayında da Bodrum Kumbahçe Mahallesi’nde bıçaklı saldırıya uğramıştı.

İddiaya göre yürüyerek evine giderken mahallenin elektrik trafosunu tekmeleyip kapısını kırmaya çalışan birini görmüş ve şahıs ile sözlü tartışma kavgaya dönüşmüştü. Şahsın yanında bulundurduğu çantadan bir bıçak çıkartarak Sancar’a saldırdığı ve ardından olay yerinden kaçtığı öne sürülmüştü.