Nablus’ta İsrail baskını: 1'i çocuk 3 Filistinli yaralandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Nablus’ta İsrail baskını: 1'i çocuk 3 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri Nablus’ta baskın düzenledi, biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı. Gerçek ve plastik mermilerle müdahale eden askerler, 40 kişiyi gazla boğulma tehlikesine soktu, saldırılar artıyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın gerçekleştirdi.

El-Hıttin Caddesi üzerinde konuşlanan askerler, kendilerine karşı koymaya çalışan Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, bir çocuğun gerçek, 2 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı, 3 kişinin darbedildiği, 40 kişinin ise göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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