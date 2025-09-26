Naci Görür, 4.4'lük Aşkale'deki sarsıntı sonrası paylaştı. "Batıdaki fay tetiklenirse depremin büyüklüğü artar"

Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke. Bunu belli aralıklarla gerçekleşen depremlerle yaşıyoruz. Yer bilimcilerin "Deprem değil çürük binalar öldürür" açıklamasını ise ancak deprem olunca hafızalarımızda canlanıyor. Ama olayın şokunu üzerimizden atar atmaz yaşanılan ve çalışılan yapıları güçlendirmek için yapılacak çalışmalar ne yazık ki erteleniyor.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün saat 11.29’da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, özellikle ilçede kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Saatlerce evlerine giremeyen vatandaşlar, yaşadıkları paniği birbirlerine anlattı.

Depremin yankıları sürerken, ünlü yer bilimci Naci Görür sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaptı. Görür, kandilli Fay Zonu’nun 25-26 kilometre uzunluğunda, sağ yanal atımlı bir fay olduğunu ve büyük depremler üretme kapasitesinin sınırlı olduğunu ifade etti. Ancak, batıdaki Tezcan Fayı’nın tetiklenmesi durumunda durumun ciddileşebileceğini üstüne basa basa vurguladı.

Tezcan Fayı’nın sağ yanal hareketli yapısı, daha büyük ölçekli bir depremi tetikleyebilir ve bölgedeki riski artırabilir. Görür, “Geçmiş olsun” mesajıyla açıklamasını sonlandırdı.