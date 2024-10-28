Naci Görür Adana depremi sonrası 'Demiştik' diyerek uyardı

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Naci Görür Adana depremi sonrası 'Demiştik' diyerek uyardı

Yer bilimci Naci Görür, 5 büyüklüğünde Kozan merkezli meydana gelen Adana depremi sonrası bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür, 'Doğu Anadolu Fayı 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. Deprem dirençli Adana'yı kurun.' dedi.

Adana'nın Kozan ilçesi merkezli meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem birçok çevre ilde de hissedilmiş, yöre halkının sokaklara dökülmesine nedene olmuştu.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE STRES YÜKLENDİ"

Adana merkezli deprem sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Adana'nın deprem riski taşıyan kentlerrden biri olduğunu, bölgede yaşayanların dikkatli olması gerektiğini daha önce de söylediğini hatırlatan Naci Görür'ün açıklaması şöyle:

"Minnetli-Kozan/Adana'da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani Doğu Anadolu Fayı'nın Adana Havzası'ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. Deprem dirençli Adana'yı kurun!" ifadelerini kullandı.

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