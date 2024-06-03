Naci Görür belediyelerin yapması gerekeni açıkladı. 'Deprem olduğu zaman çok geç'

Prof. Dr. Naci Görür, Amasya’nın Merzifon ilçesinde vatandaşlarla bir araya programda bir araya geldi.

Deprem molozlarının içerisinde asbest, demir, çimento, kağıt, kimyevi madde, parlayıcı madde, toksik maddelerin bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Naci Görür, herkesin yaptığı gibi. İstanbul’da da onu yaptıklarını belirterek, “Arabalara doldurup götürüp denize, etrafa bu maddeleri dökerseniz kendinizi yok edersiniz. Uzun dönemde depremin öldüremediği insanları da siz çevreyi kirleterek ölümüne neden olursunuz” ifadelerini kullandı.

"DEPREM OLDUĞU ZAMAN ÇOK GEÇ"

Belediyelerin sorumluluk alanlarında yapıları depreme karşı dayanıklı olmaya hazırlarken muhtemel bir depremde yıkılan binaların molozlarının bertaraf edilip geri kazanımının sağlanmasını da planlaması gerektiğini vurgulayan Naci Görür, bunu belediyenin şimdiden düşünmesi gerektiğini, deprem olduktan sonra bir anlam ifade etmeyeceğini, o kargaşa, gürültüde insanların ne yapacaklarını şaşırabileceğini ifade etti.

Programa ev sahipliği yapan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da, depreme karşı dirençli Merzifon’u inşa etme çabası içerisinde olduklarını söyledi.