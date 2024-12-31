Naci Görür, büyük deprem felaketini işaret ederek açıkladı

Sivas'taki 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Görür, "6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Sevgiyle." dedi.

SİVAS'TA DEPREM

Dün akşam saatlerinde Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem birçok ilçede hissedilirken, derinliğinin 8.41 km olduğu belirtilmişti.

Sivas Valiliği ise depreme ilişkin, "İlimiz Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve diğer ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz." ifadelerini X hesabında paylaştı.

NACİ GÖRÜR'DEN İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirmeler geldi. Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Sevgiyle." ifadelerini kullandı.