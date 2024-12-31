Naci Görür, büyük deprem felaketini işaret ederek açıkladı

Sivas'taki 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Görür, "6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Sevgiyle." dedi.
SİVAS'TA DEPREM
Dün akşam saatlerinde Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem birçok ilçede hissedilirken, derinliğinin 8.41 km olduğu belirtilmişti.
Sivas Valiliği ise depreme ilişkin, "İlimiz Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve diğer ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz." ifadelerini X hesabında paylaştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2024-12-30
Saat:23:30:28 TSİ
Enlem:39.43556 N
Boylam:37.34306 E
Derinlik:8.41 km
Detay:https://t.co/5ni9MVQLR3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
NACİ GÖRÜR'DEN İLK AÇIKLAMA
Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirmeler geldi. Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Sevgiyle." ifadelerini kullandı.
Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Sevgiyle pic.twitter.com/dcBk0cctSa— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 30, 2024