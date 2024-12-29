Naci Görür büyük deprem tehlikesini işaret etti: Altına dalıp, tüketiliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür büyük deprem tehlikesini işaret etti: Altına dalıp, tüketiliyor

Naci Görür, Akdeniz'de meydana gelen peş peşe depremlere ilişkin, “Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon.” dedi.

Gece ve sabah saatlerinde Muğla açıklarındaki peş peşe iki depreme ilişkin, Prof Dr. Naci Görür değerlendirmelerde bulundu. Görür, “Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon.” ifadelerini kullandı.

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PEŞ PEŞE DEPREMLER…

Akdeniz çevresinde gece 03.15’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sabah 11.02’de de 4.5 büyüklüğünde Girit Adası’nda da bir deprem gerçekleşti. Deprem ise Muğla çevresinde de hissedilmişti. Pek çok vatandaş ise peş peşe yaşanan depreme ilişkin tedirginliğini sosyal medyada dile getiriyor.

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NACİ GÖRÜR BÜYÜK TEHLİKEYİ İŞARET ETTİ

Prof Dr. Naci Görür ise depreme ilişkin büyük tehlikeyi işaret etti. Naci Görür X hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi;

“Akdenizde Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay zonunda depremler oluyor ve özellikle Muğla çevresinde (4,3, 4,5) hissediliyor. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon. Sevgiyle”

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