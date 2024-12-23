Naci Görür deprem beklediği bölgeyi açıkladı

Muğla açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşların merak ettiği soruya yanıt verdi. Prof. Görür ardından bir açıklama daha yaparak deprem beklediği yeri söyledi.

MUĞLA SALLANDI

AFAD'ın verilerine göre saat 22.09'da Muğla'nın Datça ilçesinin 223.85 km açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.03 km altında meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

"KEMERBURGAZ FAYINDA DEPREM BEKLİYORUZ"

Yaptığı ikinci bir açıkla ile Marmara Denizinde olan 4’den küçük depremleri değerlendirmeye almadıklarını belirten Görür" Son Deprem Marmara Ereğlisi açıklarında oldu. Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz. Batısındaki Tekirdağ Fayı kırılmış anca bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan deformasyonlar sonucu oluşuyur. Kilitli faylarda bile bu boyutta depremler normal. Fay nihayetinde stes biriktiriyor ve zaman zama küçük depremler de oluşturuyor. " ifadelerini kullandı.

Marmara Denizinde olan 4’den küçük depremleri değerlendirmiyoruz. Son Deprem Marmara Ereğlisi açıklarında oldu. Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz. Batısındaki Tekirdağ Fayı kırılmış anca bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 22, 2024

NACİ GÖRÜR'DEN İLK AÇIKLAMA

Her deprem sonrasında yaptığı gibi Prof. Görür sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirme açıklamasında Akdeniz'de yaşanan depreme ilişkin 4.7'lik sarsıntının Plini-Strabo zonu üzerinde olduğunu söyledi. Görür bilgede sık sık 4.8'lik depremlerin olduğunu hazırlattı. Görür "Girit adası açıklarında art arda depremler oluyor. En son deprem 4,8. Depremler Plini-Strabo zonu üzerinde. Biliyorsunuz bu zon Helen-Kıbrıs yayının bir parçası." dedi.