Naci Görür, Ege'deki deprem sonrası İstanbul'a işaret etti!

4 Haziran akşam saatlerinde İstanbul'un Silivri açıklarında gerçekleşen deprem 3.5 büyüklüğündeki deprem sonrası bugün sabah Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu.

Deprem Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin açıklarında 4.6 büyüklüğünde meydana geldi.

"STRES DAĞILIMINI ETKİLEYEBİLİR"

Deprem sonrası yer bilimci Naci Görür, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden depreme ilişkin değerlendirme yapan Görür, "Ege Denizi’nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Ege Denizi’nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/fiv83WCFxi — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 5, 2025

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