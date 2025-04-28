Naci Görür Elazığ depreminin sebebini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan verilere göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 21.09'da yaşandığını ifade etti. Merkez üssü Sivrice ilçesi olarak belirlenen deprem, yerin 11.31 kilometre derinliğinde meydana geldi.

NACİ GÖRÜR'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Depremin Maltaya'ya daha yakın bir noktada yaşandığını belirten Görür, "Nitekim deprem Pütürge segmentinin batısında sol yönlü bir fay üzerinde. Bu bölge 6 Şubat depremlerinde çok yüklendi. Deprem ondandır.Hemşerilerim rahat olsun" ifadelerini kullandı.