Naci Görür en riskli gördüğü 3 ili açıkladı. İstanbul depremi için 'tarih tekerrür edecek' dedi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son zamanlarda en büyük endişesinin Tunceli, Erzincan ve Bingöl olduğunu dile getirerek, "Bu bölgelerde artık tehlikeli bir durum var. Deprem olma periyodu dolmuş durumda ve risk giderek artıyor" şeklinde uyarılarda bulundu.

Görür, Asena Kılıç'ın YouTube kanalındaki Meslek Sırrı programında yaptığı konuşmada, mesleğin özü olan arazi çalışmalarını vurguladı. "En ileri teknoloji araç olarak bir çekiç ve bir postal yeterlidir. Yer bilimlerinde elektronik cihazlar ne kadar gelişirse, gerçeklikten o kadar uzaklaşırız" diyen Görür, bilginin doğrudan arazi deneyiminden geldiğini belirtti.

Mesleğe nasıl başladığına ilişkin soruya cevap verirken, Görür, başlangıçta önemli olanın en iyi olmak olduğunu ve bu nedenle jeolojiyi tercih ettiğini aktardı.

“BİZ UYARDIK AMA DİKKATE ALINMADI”

Depremlerin önceden tahmin edilmesi ve uyarma çabalarına da değinen Görür, Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerini öngördüklerini ancak yeterince dikkate alınmadığını ifade etti. Ayrıca, Marmara ve İstanbul için sürekli olarak uyarılarda bulunulmasına rağmen önlemlerin yetersiz olduğunu ve geçmişte yaşanan acı tecrübelerin tekrarlanmasından endişe duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini vurgulayan Görür, özellikle Tunceli, Erzincan ve Bingöl gibi bölgelerin daha fazla dikkat gerektirdiğini söyledi. Ancak, depremi tamamen engellemenin mümkün olmadığını ve bu nedenle yerleşim yerlerinin depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"MARMARA VE İSTANBUL İÇİN ACİL UYARI!"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçmişte yaşanan felaketleri hatırlatarak, Marmara ve İstanbul için şiddetli bir depreme hazırlıklı olunması çağrısında bulundu. Görür, "Tekrarlanmasını istemiyoruz" diyerek, "Marmara'ya ve İstanbul'a dikkat edin, depreme karşı hazırlıklı olun" dedi. 6 Şubat öncesi uyaranların dikkate alınmadığını belirten Görür, bu nedenle binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi. Görür, "Tekrar yaşanmasın diye sürekli uyarıyoruz. Ancak, ne siyasi irade ne de halk bu konuya gereken önemi veriyor gibi görünüyor. Endişem, tarih bir kez daha tekrarlanacak" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK KAYGIMIZ, DEPREM GERÇEĞİYLE YÜZLEŞMEK"

Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini vurgulayan Görür, özellikle üç il için ciddi uyarılarda bulundu. Tunceli Yöresi'ni koordinat olarak belirten Görür, "Erzincan, Bingöl-Karlıova arası endişe ettiğimiz bölgeler. Deprem riskinin arttığı ve tehlikeli bir duruma geldiği bir gerçek. Artık depreme karşı hazırlıklı olma zamanı geldi" dedi.

"MARMARA MI, TUNCELİ Mİ?"

Görür'e, Marmara ve Tunceli arasında hangi bölgenin daha büyük bir deprem riski taşıdığı sorulduğunda, "Bunu tahmin etmek zor" yanıtını verdi. Ancak, Marmara Bölgesi ve Tunceli'nin stratejik öneme sahip olduğunu belirten Görür, bu bölgelerdeki yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.