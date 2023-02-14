Naci Görür Erdoğan’ı sakın yapmayın diyerek uyardı. Erdoğan 10 gün önce açıklamıştı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde kalıcı konutların bir an evvele başlanacağına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Görür, "Televizyondan duydum, sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesinde kalıcı konutlara bir an önce başlanacağını duyurdu. İnsani açıdan bu yaklaşımı elbette anlıyorum ama nacizane tavsiyem bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı. İnşallah bu sefer sesimi yetkililere duyurabilirim. Sevgiyle" dedi.

ERDOĞAN 1 YILDA TAMAMLAYACAĞIZ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün bunların yanında, çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. İster Adıyaman'da gidilebilecek konutlar varsa, oralarda kira olarak veya farklı illere geçmek suretiyle, farklı illerde de kiralama suretiyle bir yıl itibariyle buralarda benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz, buradaki konutları inşa etmiş, yapmış olacağız” açıklamasında bulunmuştu.