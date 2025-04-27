Naci Görür hakkındaki iddialara ateş püskürdü 'O terbiyesizi bulacağım'

Prof. Dr. Naci Görür, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "O terbiyesizin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunlara itibar etmeyiniz." dedi.

Prof. Dr. Naci Görür hakkında asılsız iddialarda bulunanlara ateş püskürdü.

İstanbul'da haarp sistemi ile deprem yaratılacağına dair ifadeler kullandığı iddialarına yanıt veren Görür, "O terbiyesin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunlara itibar etmeyiniz." dedi.

"O TERBİYESİZİ BULACAĞIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür, şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar benim adımı kullanarak güya depremin haarp teknolojisi ile İstanbul’da üretileceği bir linkte dolaştırılıyormuş . O terbiyesin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunlara itibar etmeyiniz."