Naci Görür İstanbul depremi için korkutan uyarıyı yaptı. Büyük felaketi tekrar hatırlattı

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem ile Türkiye'deki deprem gerçeği bir kere daha acı yüzünü hatırlattı. Depremin ardından çıkan toplumsal dayanışma ve deprem duyarlılığı ise ortadan kayboldu. Deprem uzmanları ise çıktıkları her platformda depreme karşı uyarılarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbullulara şehirdeki ilk üç sorununu sordu. Kasım 2024 araştırmasına göre İstanbullular kentin ilk üç sorununu; yüzde 60,4’le trafik, yüzde 55’le ekonomik sorunlar, yüzde 44’le sığınmacılar olduğunu ortaya çıktı.

NACİ GÖRÜR 'PES DOĞRUSU'

İPA'nın araştırması sonucunda ortaya çıkan sonuçları TV ekranında gördüğünü söyleyen Naci Görür 'pes doğrusu' diyerek ortaya çıkan sonuca isyan etti. Maraş yetmedi mi diyen Görür,

"Tele 1’de dinledim. Bir araştırma yapılmış. İstanbul'da en önemli sorun ekonomi, trafik ve sığınmacılarmış. Bunu sevgili İstanbullular söylemiş. Pes doğrusu, gelmekte olan deprem tehlikesine inanmak için daha ne olmasını istiyorsuz? Maraş yetmedi mi?"