Naci Görür İstanbul'da 7 üzerinde depremin vuracağı yerleri açıkladı. Kıyamet olur diyerek uyardı. Siyasetçilerin hepsi aynı dedi

Kaynak: Hürriyet
Naci Görür İstanbul'da 7 üzerinde depremin vuracağı yerleri açıkladı. Kıyamet olur diyerek uyardı. Siyasetçilerin hepsi aynı dedi

Prof. Dr. Naci Görür, olası bir İstanbul depremi hakkında önemli uyarılarda bulundu. Avrupa ve Anadolu yakasının zemin koşullarını değerlendiren Görür, Avrupa yakasında zemin kalitesinin genellikle kötü olduğunu vurguladı. Ayrıca, belediye yetkililerini eleştirerek, "Siyasetçilerin hepsi aynı," dedi ve yerel yönetimlerin depreme karşı yeterli önlemleri almadığını belirtti.

Prof. Dr. Naci Görür, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin deprem önlemleri konusunda yetersiz kaldığını eleştirdi. Görür, yerel seçimlerden önce sıkça görüştüğü belediye yetkililerine hitaben, "Birçokları 'Yapacağım ama para yok!' diyor. Paramız olmasa bile bu sorun bizim. Eğer gerçekten derdimiz olursa devlet bu duruma müdahale eder" dedi. Görür belediye yetkililerini eleştirerek "siyasetçilerin hepsi aynı" dedi.

Son dönemde ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Görür, iktidar ve muhalefetin "tasarruf" söylemiyle depremle ilgili kritik önlemlerin göz ardı edildiğini vurguladı. "Diğer konularda tasarruf edebilirsin, ancak deprem konusunda bu kabul edilemez. Yüz binlerce insanı tehlikeye atamazsınız," ifadelerini kullandı.

Görür, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer aldığını belirterek, özellikle İstanbul'un deprem riski taşıdığını hatırlattı. "Marmara Denizi altında aktif faylar var. Eğer İstanbul 7 ve üzeri bir depreme maruz kalırsa büyük bir yıkım yaşanır, kıyamet olur" uyarısında bulundu. Ayrıca, depremin olası merkez üssü ve zemin koşullarının önemine de dikkat çekti.

Son olarak, dayanıklı yapıların inşasının önemine vurgu yapan Görür, "Eğer doğru mühendislik hizmeti alarak inşa edilmiş bir binada oturuyorsanız sağ kalma şansınız yüksek. Ancak, bunu sağlamak için sesinizi yükseltmeli, yetkililerden hesap sormalısınız," diyerek sorumluluk çağrısında bulundu.

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