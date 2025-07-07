Naci Görür Muğla'daki depremin sebebini açıkladı! Asıl tehlikeye dikkat çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür Muğla'daki depremin sebebini açıkladı! Asıl tehlikeye dikkat çekti

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'da meydana gelen deprem sonra değerlendirmelerde bulundu.

Muğla Datça açıklarında 20.46'da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 188,73 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremin deniz yüzeyinin 7,37 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'daki şiddetli deprem sonrası sosyal medya hesabından konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Muğla'da şiddetli deprem... (7 Temmuz 2025)Muğla'da şiddetli deprem... (7 Temmuz 2025)

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür X hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Girit’in yakın doğusunda, Girit ile. Rodos arasında 5,1 deprem. Deprem Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Dalan levha üzerinde. Anadolu levhası geriliyor. Sevgiyle"

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