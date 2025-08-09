Naci Görür o bölgeyi işaret etti! 'Çok yakın, geriliyor…'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Az önce Yunanistan’ın ana karaya bağlı Eğriboz yarımadasında 4.3 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney koluna çok yakın veya aynı zonda” ifadelerini kullandı.

KUZEY EGE’NİN TEKTONİK RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Görür, açıklamasında Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerindeki risklere de vurgu yaptı. “Kuzey Ege hem geriliyor hem de yanal atımlı tektonikten etkileniyor” diyen Görür, bölgenin hem sıkışma hem de kayma hareketlerine maruz kaldığını belirtti.

Kentler depreme nasıl hazırlanır? Prof. Dr. Naci Görür maddeler halinde sıraladı