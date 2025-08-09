Naci Görür o bölgeyi işaret etti! 'Çok yakın, geriliyor…'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür o bölgeyi işaret etti! 'Çok yakın, geriliyor…'

Ege Denizi’nde yaşanan 3.5 büyüklüğünde depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Az önce Yunanistan’ın ana karaya bağlı Eğriboz yarımadasında 4.3 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney koluna çok yakın veya aynı zonda” ifadelerini kullandı.

KUZEY EGE’NİN TEKTONİK RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Görür, açıklamasında Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerindeki risklere de vurgu yaptı. “Kuzey Ege hem geriliyor hem de yanal atımlı tektonikten etkileniyor” diyen Görür, bölgenin hem sıkışma hem de kayma hareketlerine maruz kaldığını belirtti.

Kentler depreme nasıl hazırlanır? Prof. Dr. Naci Görür maddeler halinde sıraladıKentler depreme nasıl hazırlanır? Prof. Dr. Naci Görür maddeler halinde sıraladı

Son Haberler
Salah'dan UEFA'ya 'Filistinli Pele' tepkisi: Nerede ve nasıl öldü?
Salah'dan UEFA'ya 'Filistinli Pele' tepkisi: Nerede ve nasıl öldü?
Takla atan otomobil tarlaya uçtu! Yaralılar var
Takla atan otomobil tarlaya uçtu! Yaralılar var
Galatasaray'ın stoper planı: Nelsson ve Cuesta'yı gidiyor, De Winter geliyor
Galatasaray'ın stoper planı: Nelsson ve Cuesta'yı gidiyor, De Winter geliyor
Beştepe'de hareketli anlar! Ortalık bir anda karıştı: 5 kişi gözaltında...
Beştepe'de hareketli anlar! Ortalık bir anda karıştı: 5 kişi gözaltında...
Ayakkabı alırken bu hataya düşmeyin!
Ayakkabı alırken bu hataya düşmeyin!