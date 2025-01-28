Naci Görür o bölgeyi uyardı: Ayrıntılı incelenmesi gerekiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür o bölgeyi uyardı: Ayrıntılı incelenmesi gerekiyor

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da Nilüfer ilçesi merkezli meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından bir uyarıda bulundu.

Naci Görür, Bursa'da meydana gelen ve yakın illerden de hissedilen depremle ilgili sosyal medya üzerinden bir bilgilendirme paylaşımı yaptı.

Dün öğlen Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde ve ardından İzmir Çeşme açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremler vatandaşlarda endişe yarattı.

Prof. Dr. Naci Görür ise yaptığı paylaşımla Ulubat fay zonunun stres biriktirdiğine dikkat çekti. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğinin bilindiğini söyleyen Naci Görer ayrıntılı incele yapılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, “Nilüfer/Bursa’da 4,1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay zonu içinde. Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7’den büyük) 1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Elektriği çok tüketenin faturası 2’ye katlanacak! Yıllık limiti aşan yandı
Elektriği çok tüketenin faturası 2’ye katlanacak! Yıllık limiti aşan yandı
CHP'li Başarır: Gezi'yi kriminalize etme çabası beyhudedir!
CHP'li Başarır: Gezi'yi kriminalize etme çabası beyhudedir!
Sendikaların üye sayılarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de
Sendikaların üye sayılarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de
Naci Görür o bölgeyi uyardı: Ayrıntılı incelenmesi gerekiyor
Naci Görür o bölgeyi uyardı: Ayrıntılı incelenmesi gerekiyor
İsyanın sembolü beyaz çarşaf! Sessiz protesto hızla yayılıyor
İsyanın sembolü beyaz çarşaf! Sessiz protesto hızla yayılıyor