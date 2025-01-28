Naci Görür o bölgeyi uyardı: Ayrıntılı incelenmesi gerekiyor

Naci Görür, Bursa'da meydana gelen ve yakın illerden de hissedilen depremle ilgili sosyal medya üzerinden bir bilgilendirme paylaşımı yaptı.

Dün öğlen Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde ve ardından İzmir Çeşme açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremler vatandaşlarda endişe yarattı.

Prof. Dr. Naci Görür ise yaptığı paylaşımla Ulubat fay zonunun stres biriktirdiğine dikkat çekti. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğinin bilindiğini söyleyen Naci Görer ayrıntılı incele yapılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, “Nilüfer/Bursa’da 4,1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay zonu içinde. Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7’den büyük) 1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.